Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay fait déjà l’unanimité au Barça !

Publié le 23 août 2021 à 4h30 par T.M.

De nouveau décisif ce samedi face à l’Athletic Bilbao, Memphis Depay n’aura donc pas mis longtemps avant de trouver sa place au FC Barcelone.

Il aura donc fallu attendre un an pour voir Memphis Depay au FC Barcelone, mais le Néerlandais est désormais bien en Catalogne. Et les débuts sont excellents pour l’ancien de l’OL. En effet, pour son premier match en Liga, Depay avait délivré une passe décisive pour Gerard Piqué. Ce samedi, face à l’Athletic Bilbao, le joueur de Ronald Koeman a de nouveau été décisif, en marquant et permettant au Barça de repartir avec le point du match nul.

« Memphis est un grand joueur »