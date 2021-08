Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a tout prévu pour Kylian Mbappé !

Publié le 22 août 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat s'achève en juin 2022, ne cesse de faire parler, la presse espagnole dévoile les cinq clés de ce feuilleton qui risque de nous tenir en haleine jusqu'à la fin du mercato.

Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé est toujours dans le flou concernant son avenir. En effet, à un peu plus de deux semaines de la fin du mercato, l'attaquant français n'a toujours pas prolongé son bail ce qui place le club de la capitale dans une situation complexe. Soit le PSG décide de le vendre d'ici le 31 août, soit Kylian Mbappé est conservé sans garantie qu'il prolonge et donc en prenant le risque d'un départ libre dans un an. Malgré tout, Mauricio Pochettino semblait assez serein vendredi soir en marge de la rencontre face à Brest : « Ma relation avec lui est très bonne depuis le début. C’est notre joueur. Il est heureux avec nous. Et j’espère qu’il va rester avec nous pour l’avenir . » Toutefois, selon les informations du journaliste de RTL Philippe Sanfourche « aujourd’hui les choses sont claires dans la tête du joueur : il veut rejoindre le Real Madrid ! Il a envie d’être au centre du projet du Real Madrid pour les 5, 6, 10 années à venir. Il est heureux au PSG, mais lorsqu’il se projette à 4-5 ans, maintenant il se voit dans un autre projet. C’est un joueur de 22 ans mais aussi un homme de 22 ans qui a une construction plus rapide que la moyenne des gens, il a une volonté de découvrir autre chose, et qu’aujourd’hui il est dans la volonté de découvrir autre chose ! » Et le Real Madrid est conscient de la situation.

Les 5 clés du dossier Mbappé