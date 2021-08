Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette annonce qui change tout pour Lewandowski…

Publié le 22 août 2021 à 12h00 par Th.B.

Alors que le Real Madrid et le PSG suivraient de près l’évolution de la situation de Robert Lewandowski, le président du Bayern Munich a tenu à calmer les ardeurs des courtisans du Polonais.

Cultivant des envies d’ailleurs, Robert Lewandowski serait susceptible de s’en aller voir ailleurs, lui qui est contractuellement lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2023. D’ailleurs, selon certains médias, le Real Madrid serait une option bien que le quotidien As ait confié dans la journée de samedi qu’il ne fallait pas s’attendre à une telle éventualité, les yeux des dirigeants du Real Madrid étant rivé sur le dossier Kylian Mbappé. Du côté du PSG, en cas de départ surprise du champion du monde, Lewandowski pourrait devenir une possibilité. Néanmoins, le Bayern Munich a tenu à remettre les pendules à l’heure.

« Je peux imaginer que Robert reste au-delà de 2023 »