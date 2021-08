Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette sortie lourde de sens sur l'avenir de Mandanda...

Publié le 23 août 2021 à 4h00 par A.M.

Invité à commenter la concurrence entre Steve Mandanda et Pau Lopez, Lionel Charbonnier estime que l'international français prépare sa succession.

Cet été, l'une des principales décisions de l'OM a été de recruter Pau Lopez qui ne débarque pas seulement pour remplacer Yohann Pelé et assure le rôle de doublure de de Steve Mandanda, mais bien pour concurrencer l'international français. Une situation que le portier de 36 ans a parfaitement accepté et semble assumer. Pour Lionel Charbonnier, cela en dit d'ailleurs long sur l'avenir de Steve Mandanda.

«Il sait que le futur du club, c'est plutôt son concurrent»