Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli envoie un message clair à Mandanda !

Publié le 22 août 2021 à 4h00 par A.M.

Critiqué depuis le début de saison, Jorge Sampaoli assure que Steve Mandanda n'est pas perturbé par l'arrivée de Pau Lopez.

Cet été, l'une des priorités de l'OM était de recruter un gardien de but pour assurer le rôle de numéro 1 bis et ainsi concurrencer Steve Mandanda. Dans cette optique, Pau Lopez a débarqué sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de l'AS Roma. Et depuis le début de saison, l'international français est loin d'être irréprochable. Une situation due à l'arrivée d'un nouveau portier ? Jorge Sampaoli répond.

«L'arrivée d'un concurrent ne le perturbe pas plus que ça»