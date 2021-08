Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prend un risque colossal !

Publié le 23 août 2021 à 3h30 par A.M.

Bien que l'OM soit contraint de vendre cet été, Pablo Longoria a repoussé une offre avoisinant les 17,5M€ pour Duje Caleta-Car.

« On a une équipe en formation avec beaucoup de nouveaux joueurs. L'effectif n'est pas complet et cela va poser des soucis (…) Il manque 4 ou 5 joueurs dans l'effectif. J'espère que la semaine prochaine, j'aurai un effectif complet. » Jorge Sampaoli ne s'en était pas caché. Il souhaite encore voir des joueurs arriver. Mais pour cela, il va probablement falloir vendre avant de recruter. Et dans cette optique, Pablo Longoria a pris une décision surprenante.

L'offre repousse une offre de 17,5M€