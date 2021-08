Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette sortie inattendue sur l’opération Hakimi !

Publié le 23 août 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Finalement laissé sur le flanc par le PSG qui a préféré miser 60M€ pour le recrutement d’Achraf Hakimi, Alessandro Florenzi reconnaît qu’il s’agit d’un gros coup pour le club de la capitale.

Auteur d’une saison en demi-teinte l’an passé en prêt au PSG, Alessandro Florenzi n’a finalement pas été conservé par Leonardo qui disposait pourtant d’une option d’achat de 9M€ pour le recruter. Le directeur sportif du PSG a préféré viser plus haut, n’hésitant pas à miser plus de 60M€ pour recruter Achraf Hakimi, et Florenzi a d’ailleurs confié que le latéral droit marocain était effectivement une recrue de grande classe pour le PSG.

Florenzi valide Hakimi pour le PSG