Mercato - PSG : L’arrivée d’Hakimi est validée… par Alessandro Florenzi !

Publié le 22 août 2021 à 1h15 par H.G.

Alors que le PSG l’a remplacé par Achraf Hakimi cet été, Alessandro Florenzi estime que le club de la capitale a effectué un excellent choix en misant sur l’international marocain.

Le poste de latéral droit était l’un des chantiers à renforcer en priorité cet été, et le moins que l’on puisse dire est que le PSG l’a fait avec la manière. Et pour cause, le club de la capitale est parvenu à s’attacher les services d’Achraf Hakimi, un joueur jeune mais qui affiche déjà un excellent niveau. Ses premiers pas en Ligue 1 se sont d’ailleurs déroulés à merveille avec un but inscrit contre Troyes et une excellente activité sur son flanc droit aussi bien offensivement que défensivement. Et de son côté, le titulaire de la saison passée, Alessandro Florenzi, ne s’est pas montré rancunier de son départ après que le PSG ait décidé de ne pas lever son option d’achat fixée à 9 M€ auprès de l’AS Roma.

« Le PSG a choisi un joueur très fort à mon poste »