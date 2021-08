Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid ne va rien lâcher pour Kylian Mbappé !

Publié le 21 août 2021 à 23h45 par H.G.

Bien que le PSG se montre inflexible avec Kylian Mbappé, le Real Madrid serait convaincu qu’il peut faire plier le club de la capitale.

Du côté du Real Madrid, on n’a jamais été aussi persuadé du fait qu’il est possible de recruter Kylian Mbappé d’ici la fin de cette fenêtre estivale des transferts. C’est tout du moins ce qu’annonce la presse espagnole depuis plusieurs jours, et ce en dépit du fait que le PSG n’ait pas l’intention de négocier un départ de son joueur de 22 ans comme l’a fait savoir Nasser Al-Khelaïfi à plusieurs reprises. Cependant, malgré cette position parisienne, le Real Madrid voudrait croire à une fenêtre de tir.

Le Real Madrid va tenter jusqu’au bout !