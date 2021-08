Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thierry Henry se lâche sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 21 août 2021 à 23h10 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé reçoit des critiques en raison du feuilleton entourant son avenir, Thierry Henry estime que l’international français du PSG ne fait rien de mal.

À moins d’un an du terme de son contrat au PSG, Kylian Mbappé voit son avenir faire l’objet de nombreuses spéculations. Et pour cause, faute de prolongation dans la capitale française, le Real Madrid serait prêt à consentir un gros effort financier pour le recruter dès cet été. Cependant, pour l’heure, Paris ne cède pas et refuse de négocier dans l’optique d’un départ de sa star de 22 ans comme l’a bien fait comprendre Nasser Al-Khelaïfi lors de la présentation de Leo Messi la semaine passée. Cependant, cette incertitude dans le dossier a le don d’agacer plusieurs observateurs, qui estiment que Kylian Mbappé devrait prendre la parole afin de clarifier ses intentions afin et dissiper le flou. Mais Thierry Henry n’est pas de cet avis puisque le nouveau consultant de Prime Vidéo a tenu à prendre la défense du numéro 7 du PSG face aux critiques.

« Est-ce qu'il manque de respect à quelqu'un ? Non »