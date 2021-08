Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid affiche une énorme certitude pour Mbappé !

Publié le 21 août 2021 à 21h45 par A.D.

Libre de tout contrat le 30 juin, Kylian Mbappé voudrait quitter le PSG dès cet été pour rejoindre le Real Madrid. Alors que Leonardo pourrait bloquer le départ de son numéro 7, Florentino Pérez serait convaincu que le joueur saura résister jusqu'au bout pour une arrivée libre à l'été 2022.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé aurait d'ores et déjà scellé son avenir. En effet, le champion du monde français aurait annoncé à la direction du PSG qu'il ne comptait pas prolonger, et ce, pour rejoindre le Real Madrid dès cet été. Malgré tout, Leonardo ne veut pas se laisser abattre. En effet, le directeur sportif du PSG est toujours aussi déterminé à prolonger son numéro 7. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a proposé un contrat de 25M€ net annuels à Kylian Mbappé pour qu'il rempile. Malgré tout, le joueur n'est toujours pas décidé à parapher un nouveau bail avec le PSG. Et le Real Madrid en est bien conscient.

Le Real Madrid ne voit pas Mbappé céder face au PSG