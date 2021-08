Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit une mauvaise nouvelle pour Daniel Wass !

Publié le 21 août 2021 à 23h30 par La rédaction

Alors que l’arrivée de Pol Lirola est en très bonne voie, la piste Daniel Wass est toujours en stand-by. Et cela risque d'être compliqué à en croire les dernières déclarations en provenance de Valence.

Jorge Sampaoli ne cesse de rappeler à chaque conférence de presse que son effectif est incomplet et qu’il manque des joueurs à des postes clés, notamment celui de latéral droit. L’OM cherche donc activement plusieurs solutions à ce poste. L’une d’entre elles mène à Pol Lirola qui devrait s’engager avec le club olympien dans les heures à venir. Autre piste, celle du Danois de Valence, Daniel Wass mais le dossier ne s’est toujours pas concrétisé.

Bordalás compte sur Wass