Mercato - ASSE : Les grands regrets de Mathieu Debuchy après son départ !

Publié le 21 août 2021 à 21h30 par T.M.

Alors que Mathieu Debuchy s’est récemment engagé avec Valenciennes en Ligue 2, le latéral droit aurait bien aimé continuer l’aventure avec l’ASSE.

Arrivé à l’ASSE à l’hiver 2018, Mathieu Debuchy s’est rapidement imposé comme l’un des hommes forts des Verts. Dernièrement, il était même le capitaine de Claude Puel. Toutefois, cet été, cette belle histoire s’est terminée. En effet, Debuchy arrivait au terme de son contrat et l’ASSE n’a pas souhaité le prolonger, souhaitant notamment faire de la place pour Yvann Maçon. Libre, le latéral de 36 ans a depuis rebondi à Valenciennes, mais il l’a expliqué dans un entretien pour Poteaux-Carrés , il aurait aimé prolonger dans le Forez.

« J'aurais aimé poursuivre une année supplémentaire »