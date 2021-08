Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé totalement relancé par Al-Khelaïfi ?

Publié le 21 août 2021 à 20h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait de prolonger au PSG car il voudrait rejoindre le Real Madrid. Pour réussir ce coup XXL lors ce mercato estival, Florentino Pérez compterait sur la relation spéciale qu'il entretient avec Nasser Al-Khelaïfi.

Libre de tout contrat le 1er juillet, Kylian Mbappé aurait déjà scellé son avenir. En effet, le champion du monde français ne voudrait pas prolonger avec le PSG, et ce, pour rejoindre le Real Madrid au plus vite. De leur côté, Leonardo et la direction du PSG font de la résistance. En effet, le directeur sportif parisien tente le tout pour le tout pour convaincre Kylian Mbappé de parapher un nouveau bail. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a proposé un contrat à hauteur de 25M€ net annuels à son numéro 7, mais ce dernier n'est toujours pas décidé à prolonger. Une information qui n'aurait pas échappée au Real Madrid.

Pérez compte sur Al-Khelaïfi pour Kylian Mbappé