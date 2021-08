Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a déjà programmé son attaque finale pour Mbappé !

Publié le 21 août 2021 à 17h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé ne compterait pas prolonger avec le PSG pour pouvoir signer au Real Madrid. Déterminé à s'offrir les services du champion du monde français, Florentino Pérez aurait prévu de lancer une offensive supérieure à 150M€ le 29 aout pour faire plier Nasser Al-Khelaïfi.

Libre de tout contrat dans moins d'un an, Kylian Mbappé pourrait prendre le large et quitter le PSG dès cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo fait tout son possible pour retenir son numéro. En effet, le directeur sportif du PSG a proposé un contrat à hauteur de 25M€ net annuels, soit le même bail offert à Lionel Messi. Toutefois, Kylian Mbappé ne compterait toujours pas prolonger avec le PSG.

Une offensive à plus de 150M€ le 29 aout ?