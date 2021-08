Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair dans ce dossier épineux...

Publié le 23 août 2021 à 3h45 par A.M.

Longtemps poussé au départ, Julian Draxler devrait finalement rester au PSG. Et pour cause, deux clubs allemands repoussent l'idée de recruter le Champion du monde 2014.

Bien décidé à alléger l'effectif de Mauricio Pochettino, le PSG réfléchirait à l'idée de vendre Julian Draxler qui devrait souffrir de la concurrence dans son secteur de jeu. Toutefois, non seulement l'international allemand ne veut pas partir, mais surtout, les prétendants ne se bousculent pas. « Draxler ne viendra pas. Il n’a jamais été un dossier non plus », confiait récemment Rudi Völler, directeur sportif du Bayer Leverkusen, pour Sky Deutschland . Même son de cloche du côté du Bayern Munich.

Les clubs allemands refusent Draxler