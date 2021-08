Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid est fixé pour Kylian Mbappé !

Publié le 24 août 2021 à 8h15 par H.G.

Alors que le Real Madrid caresserait toujours l’espoir de recruter Kylian Mbappé d'ici au 31 août, le PSG n’aurait toujours pas bougé de position.

Le feuilleton Kylian Mbappé pourrait s’intensifier au cours des prochains jours. Et pour cause, tandis qu’il est à moins d’un an de la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, le Real Madrid songerait depuis un moment à formuler une offre au club de la capitale français d’après RMC Sport . Pour l’instant, aucune proposition ne serait arrivée sur les bureaux parisiens, mais cela pourrait donc très bientôt évoluer. Toute la question est ensuite de savoir si la direction du PSG ouvrira la porte ou non à un départ de Kylian Mbappé une fois cette offre des Merengue reçue.

Le PSG ne lâche pas Kylian Mbappé !