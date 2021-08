Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les deux prochaines recrues pourraient être…

Publié le 24 août 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Dans cette dernière ligne droite du mercato estival, le PSG pourrait encore réserver quelques surprises. Et après son recrutement XXL, le club de la capitale se penche sur le cas Eduardo Camavinga ainsi que d’un latéral gauche…

Le 31 août prochain à 23h59, le mercato estival fermera officiellement ses portes en France. Et le PSG, qui a déjà réalisé un recrutement pour le moins colossal avec les arrivées de Georginio Wijnaldum (libre), Achraf Hakimi (65M€), Sergio Ramos (libre), Gianluigi Donnarumma (libre) et Lionel Messi (libre), pourrait encore réserver plusieurs surprises ! En plus de sa volonté de se séparer de plusieurs éléments devenus indésirables au Parc des Princes (Rafinha, Pablo Sarabia, Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, Sergio Rico…), le club de la capitale programmerait des offensives de dernière minute pour parfaire son effectif. Et les nouvelles priorités sont déjà définies en interne pour le PSG.

Camavinga et un latéral gauche attendus ?

Le premier cas concerne bien évidemment Eduardo Camavinga (18 ans), qui est en instance de départ au Stade Rennais où il n’a plus qu’une seule année de contrat. La piste Paul Pogba s’était considérablement refroidie ces derniers jours, Leonardo devrait logiquement mettre le paquet sur Camavinga s’il souhaite renforcer l’entrejeu du PSG, d’autant qu’une offre avoisiner les 30/35M€ devrait suffire à boucler l’opération. De plus, le jeune milieu de terrain français serait bel et bien déterminé à signer à Paris… Et enfin, comme l’a révélé Le Parisien, le PSG observerait également le marché des latéraux gauche, Mitchel Bakker ayant été vendu en début de mercato et Layvin Kurzawa étant toujours en instance de départ. Le mercato n’est peut-être donc pas tout à fait terminé au PSG.

