Mercato - PSG : Leonardo sait déjà comment oublier Mbappé !

Publié le 24 août 2021 à 20h10 par A.C.

Avec Kylian Mbappé qui pourrait quitter le Paris Saint-Germain à seulement quelques mois de la fin de son contrat, Leonardo commence à s’activer sur le marché.

Rien n’a bougé du côté de Kylian Mbappé. Alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin 2022, l’attaquant ne souhaite toujours pas prolonger et semble toujours rêver de nouveaux horizons, notamment madrilènes. Mais comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, la position du PSG a changé ! Les dirigeants parisiens envisagent désormais toutes les options pour Mbappé, surtout celle d’un départ au cours de ce mercato estival. Une offre du Real Madrid est donc attendue et Mbappé pourrait notamment être remplacé par Robert Lewandowski. Selon nos informations son agent Pini Zahavi a été aperçu à Paris tout récemment et après avoir orchestré le deal Neymar en 2017, il pourrait offrir l’attaquant du Bayern Munich au PSG.

Leonardo vise Paul Pogba