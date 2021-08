Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid attend un énorme signal du Qatar pour Mbappé !

Publié le 24 août 2021 à 17h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait de prolonger car il voudrait signer au Real Madrid. Déterminé à s'offrir les services du crack français, Florentino Pérez n'aurait pas encore approché la direction du PSG. Le président merengue attendrait toujours que les hautes sphères parisiennes changent d'avis vis-à-vis de Kylian Mbappé.

Libre de tout contrat le 1er juillet, Kylian Mbappé aurait pris une décision fracassante. Alors qu'il voudrait rejoindre le Real Madrid, le champion du monde français refuserait de prolonger avec le PSG. Et pourtant, Leonardo lui a proposé un contrat de 25M€ net annuels, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. De son côté, le Real Madrid rêverait toujours de recruter Kylian Mbappé. Toutefois, Florentino Pérez ne serait pas encore passé à l'action pour exaucer son souhait.

Le Real Madrid attendrait toujours l'aval du PSG pour Mbappé