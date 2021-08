Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola, le dernier espoir de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 24 août 2021 à 17h30 par A.C.

En fin de contrat à la Juventus, Cristiano Ronaldo aurait encore espoir de trouver une porte de sortie en cette fin de mercato.

Restera ? Ne restera pas ? La question est sur toutes les lèvres à Turin. Très performant en Serie A la saison prochaine, avec un titre de Capocannoniere, Cristiano Ronaldo aurait des envies d’ailleurs et a animé les rubriques mercato depuis des longs mois. Les échecs de la Juventus en Ligue des Champions l’auraient passablement agacé, lui qui espère encore glaner une sixième fois ce trophée, à 36 ans. D'ailleurs, le choix controversé de Massimiliano Allegri pour la première journée de Serie A n’a pas manqué de faire réagir ! De retour à la Juventus, celui qui avait conseillé à ses dirigeants de se débarrasser de Cristiano Ronaldo lors de son départ en 2019, l’a en effet placé sur le banc des remplaçants préférant le dû formé par Alvaro Morata et Paulo Dybala. Officiellement Allegri a expliqué avoir pris ce choix en accord avec son joueur, mais en Italie de plus en plus de sources assurent que c’est Cristiano Ronaldo lui-même qui aurait demandé à ne pas jouer, espérant toujours trouver une solution en cette fin de mercato...

Le Paris Saint-Germain aurait oublié Cristiano Ronaldo

Mais ou pourrait-il rebondir ? Si un retour à Manchester United et au Real Madrid semble désormais écarté, la piste qui aurait toujours fait saliver Cristiano Ronaldo et son entourage mène au Paris Saint-Germain. La Gazzetta dello Sport a plusieurs fois assure que le club parisien serait le seul à avoir promis un salaire de 31M€ au quintuple Ballon d’Or, soit le même qu’il gagne actuellement à la Juventus. Avec l’effectif pléthorique mis à disposition de Mauricio Pochettino cette saison Cristiano Ronaldo aurait d’ailleurs l’assurance d’avoir une équipe armée pour la Ligue des Champions. Ce mardi, Il Corriere dello Sport douche toutefois les espoirs parisiens. D’après les informations du quotidien, le PSG aurait fait des gros pas en arrière dans ce dossier et semblerait désormais avoir totalement oublié Cristiano Ronaldo, qui va devoir trouver autre chose pour quitter la Juventus.

Cristiano Ronaldo, le nouveau numéro 9 de Manchester City ?