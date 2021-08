Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a pris sa décision finale !

Publié le 24 août 2021 à 18h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé ne voudrait pas prolonger avec le PSG. Toutefois, le champion du monde français souhaiterait tout de même rester à Paris cet été et aller au bout de son contrat.

A partir du 1er juillet, Kylian Mbappé sera libre de tout contrat s'il ne prolonge pas avec le PSG. Pour éviter ce terrible scénario, Leonardo a proposé un contrat à hauteur de 25M€ net annuels à son numéro 7, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, Kylian Mbappé n'est toujours décidé à rempiler avec le PSG. Ce qui ne l'empêcherait pas de vouloir rester à Paris cet été.

Kylian Mbappé veut rester au PSG cet été