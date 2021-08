Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est toujours en difficulté pour ces indésirables !

Publié le 24 août 2021 à 16h15 par T.M.

Durant cette dernière semaine de mercato, Leonardo va encore chercher à dégraisser au PSG. Mais pour le moment, on ne se presserait pas forcément pour les joueurs de Mauricio Pochettino.

Jusqu’au 31 août, cela risque d’être animé au PSG. En effet, alors que le club de la capitale réalise déjà un recrutement exceptionnel, d’autres joueurs pourraient intégrer l’effectif de Mauricio Pochettino, à l’instar d’Eduardo Camavinga (Rennes) et d’un arrière gauche. Et dans le même temps, certains éléments parisiens pourraient faire leurs valises. Telle est en tout cas la volonté de Leonardo, qui souhaite dégraisser, lui qui est actuellement très loin de ses objectifs de ventes pour ce mercato.

Aucune offre pour le PSG !