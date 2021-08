Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid pour ce transfert réclamé par Neymar !

Publié le 24 août 2021 à 19h10 par A.M.

Alors que la piste menant à Richarlison a circulé ces dernières heures pour remplacer Kylian Mbappé. Mais Everton n'a rien reçu pour son attaquant.

L'avenir de Kylian Mbappé semble se compliquer pour le PSG. En effet, le club de la capitale pourrait bien se résoudre à vendre son attaquant d'ici le 31 août s'il refuse de prolonger, afin d'éviter de prendre le risque de voir le Champion du monde partir libre dans un an. Et si Kylian Mbappé venait à quitter le PSG, la direction parisienne se mettrait en quête d'un nouvel attaquant pour le remplacer. Selon RMC Sport , Neymar aurait ainsi suggéré à sa direction de recruter Richarlison. Et le PSG aurait pris des renseignements au sujet de l'international brésilien d'Everton.

Aucun mouvement pour Richarlison