Nice/OM : Et maintenant, on fait quoi ?

Publié le 24 août 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que l’OGC Nice et l’OM ne se sont quittés de la meilleure des manières dimanche soir en raison d’un envahissement de terrain par les supporters niçois alors qu’il ne restait qu’un quart d’heure dans un match qui a finalement été arrêté (1-0), quelle doit être l’issue sportive de cette rencontre selon vous ? C’est notre sondage du jour !

Dimanche soir, alors qu’il ne restait qu’un gros quart d’heure à jouer entre l’OGC Nice et l’OM et que les Niçois menaient 1 but à 0 grâce à Kasper Dolberg, Dimitri Payet a été la cible d’un projectile lancé des tribunes azuréennes. Touché tant physiquement que mentalement, le meneur de jeu de l’OM a rétorqué en renvoyant la bouteille là d’où elle provenait. De quoi engendrer une série de débordements dont des coups échangés entre membres de staff, supporters et joueurs. Le match a été interrompu puis arrêté après que les onze joueurs de Jorge Sampaoli aient refusé de revenir sur la pelouse alors que le groupe de Nice était prêt à reprendre et que Jean-Pierre Rivère se soit déplacé jusqu’à la devanture des tribunes d’Ultras Populaire Sud pour leur demander de rester calme pour la reprise de la rencontre. En raison de la décision des joueurs de l’OM, du staff ainsi que du président Pablo Longoria de ne pas honorer la volonté de la Ligue de Football Professionnel de reprendre le match, l’OGC Nice pourrait remporter la rencontre sur tapis vert, bien le président Rivère se montre indécis. « Si nous allons remporter la rencontre sur tapis vert ? Je n'ai aucune certitude. Aujourd'hui, je ne me pose même pas la question. On va monter en commission de discipline, on expliquera les choses telles qu'on les a vues et vécues. On aura les sanctions qu'on aura et on les assumera ». La réponse du président de l’OGC Nice a été complétée par celle du directeur du football du club azuréen Julien Fournier dans un entretien paru dans les colonnes de L’Équipe de ce mardi. « Il y a deux volets : un volet disciplinaire et un volet sportif. La réalité sportive, c'est qu'il y a un match qui a été joué, dans lequel on menait 1-0, il restait quinze minutes, l'arbitre en concertation avec les autorités de la Ligue, a fait reprendre le match, et il y a une équipe qui a refusé de reprendre le match. Sur l'issue du résultat, il n'y a pas de doute. C'est du réglementaire. ».

Quel résultat final pour la rencontre ?