OM - Clash : Frank McCourt sort du silence après les incidents à Nice !

Publié le 24 août 2021 à 15h10 par T.M.

Alors qu’il était resté jusque là muet après ce qui était arrivé à Nice, Frank McCourt a commenté les débordements intervenus lors de la dernière rencontre de l’OM.

Les terribles images de la rencontre entre l’OGC Nice et l’OM n’ont échappé à personne. Le triste spectacle offert a fait le tour du monde et tout le monde se prononce sur ces événements. Et au terme d’un scénario rocambolesque, Pablo Longoria a décidé que l’OM ne reviendrait pas sur le terrain pour reprendre le match. Une décision forte totalement approuvée par Frank McCourt, propriétaire du club phocéen. Ce mardi, dans un communiqué, l’Américain s’est prononcé pour la première fois sur ces événements intervenus sur la pelouse de l’Allianz Riviera.

« J'ai soutenu la décision du président de l’OM »