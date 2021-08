Foot - OM

OM - Polémique : Pablo Longoria revient sur sa décision radicale contre Nice !

Publié le 24 août 2021 à 8h30 par T.M.

Face aux débordements sur la pelouse de l’OGC Nice, Pablo Longoria n’a pas souhaité que l’OM reprenne la rencontre. Un choix fort de la part de l’Espagnol sur lequel il est revenu.

Après le triste spectacle offert lors de la rencontre entre l’OGC Nice et l’OM, place maintenant aux explications. Alors que la chasse aux coupables est lancée et que des sanctions seront prises, chacun cherche désormais à défendre sa position, que ce soit du côté des Aiglons ou des Phocéens. Ainsi, Jean-Pierre Rivère et Pablo Longoria multiplient les sorties médiatiques pour prêcher leur paroisse. Et ce mardi, dans un entretien accordé à La Provence , le président de l’OM s’est exprimé. Revenu sur cet incroyable événement, Longoria a notamment justifié sa décision de ne pas faire revenir sur ses joueurs sur le terrain alors que l’arbitre avait sifflé la reprise du match.

« Si on accepte ça, on accepte tout »