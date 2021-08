Foot - OM

OM - Clash : Grosse altercation en tribunes pour Pablo Longoria !

Publié le 23 août 2021 à 9h00 par La rédaction

Suite aux incidents survenus en marge du match Nice-OM, une échauffourée aurait eu lieu en tribune présidentielle mettant au prise José Cobos et Pablo Longoria.

La rencontre entre l’OGC Nice et l’OM s’est terminée dans un contexte plus que tendu dimanche soir. Après un jet de projectiles de supporters niçois en direction de Dimitri Payet, le marseillais les a renvoyés vers la tribune. Les esprits se sont échauffés et des niçois venant de cette tribune située derrière Walter Benitez ont essayé d’atteindre la pelouse et sont parvenus à leur fin. Un envahissement de terrain donnant lieu à des affrontements entre joueurs, membres de la sécurité et supporters qui a laissé une bien mauvaise image. Du côté de la tribune présidentielle, la situation était très tendue également.

Pablo Longoria s'est accroché avec José Cobos