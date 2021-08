Foot - OM

OM - Polémique : Pablo Longoria lâche une grosse précision après les débordements !

Publié le 23 août 2021 à 0h15 par H.G. mis à jour le 23 août 2021 à 0h18

Alors que le match entre Nice et l’OM n’a finalement jamais repris, Pablo Longoria affirme que l’abriter de la rencontre penchait en la faveur des joueurs marseillais qui ne voulaient pas reprendre.

« On a décidé de ne pas reprendre le match pour la sécurité de nos joueurs. C'est déjà la deuxième fois, on a vécu ça à Montpellier, on a décidé de reprendre là-bas. Ce qu'il s'est passé aujourd'hui est complètement inacceptable », a réagi Pablo Longoria à la suite des violentes échauffourées qui se sont produites vers la 75e minuit du match opposant Nice et l’OM pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Après plus d’une heure d’interruption, la rencontre n’a jamais repris puisque les joueurs marseillais ont donc refusé de revenir sur le terrain, inquiets pour leur sécurité. Et Pablo Longoria affirme que l’arbitre de la parti était de leur côté.

« Sa décision était d'arrêter le match »