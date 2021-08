Foot - OM

OM - Polémique : Pablo Longoria lâche ses vérités après les débordements !

Publié le 23 août 2021 à 0h00 par H.G. mis à jour le 23 août 2021 à 0h03

Alors que la rencontre entre l’OGC Nice et l’OM a été interrompue ce dimanche soir, Pablo Longoria a expliqué pourquoi les joueurs marseillais ont refusé de reprendre.

C’est une triste soirée pour le football français et son image. En effet, à la 75e minute, le match opposant l’OGC Nice à l’OM a été interrompu pendant plus d’une heure à la suite de violentes échauffourées entre supporters niçois et joueurs marseillais. Trois joueurs du club phocéen ont été blessés, tandis qu’un supporter a été évacué sur civière. Finalement, les joueurs entrainés par Christophe Galtier sont revenus sur la pelouse, mais pas ceux de l’OM, chose qui a conduit l’arbitre à définitivement interrompre la rencontre. Nice gagne donc le match sur tapis vert, et Pablo Longoria a tenu à expliquer pourquoi ses joueurs ne sont pas revenus sur la pelouse.

« Ce qu'il s'est passé aujourd'hui est complètement inacceptable »