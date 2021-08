Foot - OM

OM - Malaise : Steve Mandanda en grand danger ?

Publié le 17 août 2021 à 10h30 par T.M.

Cette saison, Steve Mandanda va devoir se battre avec Pau Lopez pour une place dans les buts de l’OM. Et pour l’international français, la menace est énorme.

Du côté de l’OM, tout était clair avant le marché des transferts. Pablo Longoria l’avait expliqué, l’une des priorités était de recruter un nouveau gardien pour qu’il devienne le numéro 1 bis et assure à terme la succession de Steve Mandanda. Les Phocéens sont donc allés chercher Pau Lopez à l’AS Rome. La concurrence promet donc d’être rude, mais comme le10sport.com vous l’a révélé, Mandanda a refusé le LOSC pour se battre pour son poste de numéro 1. Une bataille qui pourrait rapidement tourner en sa défaveur.

