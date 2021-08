Foot - OM

OM - Malaise : Quand Matteo Guendouzi est défendu… par Allan Saint-Maximin !

Publié le 11 août 2021 à 3h45 par T.M.

Alors que la prestation de Matteo Guendouzi contre Montpellier n’a pas plu à tout le monde, le joueur de l’OM a vu Allan Saint-Maxim voler à son secours.

Prêté avec option d’achat par Arsenal, Matteo Guendouzi disputait ce dimanche son premier match de Ligue 1 avec l’OM face à Montpellier. Et si le club phocéen est reparti avec la victoire (2-3) grâce notamment à un très grand Dimitri Payet, le milieu de terrain de 22 ans n’a pas impressionné, surtout Gilles Favard. Sur le plateau de La Chaine L’Equipe , ce dernier s’est lâché, expliquant notamment : « Guendouzi, on ne l'a pas vu en première mi-temps, on s'est demandé s'il jouait. S'il n'a pas des cheveux comme il a, on ne le voit pas. On va nous dire qu'il est bon parce qu'on le voit avec ses cheveux ».

« Bravo pour ton match Matteo Guendouzi »