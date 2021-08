Foot - OM

OM : Amavi rend hommage à Villas-Boas !

Publié le 8 août 2021 à 10h20 par La rédaction

Après des moments compliqués à l’OM, Jordan Amavi a totalement été relancé par André Villas-Boas. Forcément, le latéral marseillais n’oublie pas son ancien entraîneur.