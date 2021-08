Foot - OM

OM : Pablo Longoria affiche d’énormes ambitions pour cette saison !

Publié le 2 août 2021 à 3h30 par T.M.

Dans moins d’une semaine désormais, la Ligue 1 va reprendre ses droits. Et pour cette nouvelle saison, du côté de l’OM, Pablo Longoria ne manque pas d’ambitions.

Le projet de Frank McCourt entame une nouvelle phase. Avec Jorge Sampaoli et Pablo Longoria, l’OM souhaite retrouver les sommets. On avait déjà pu avoir un premier avant goût durant la seconde partie de saison à partir du mois de mars. Désormais, il va falloir confirmer cela sur la longueur pour le club phocéen ce sur différents tableaux. En effet, l’OM a réussi à décrocher sa qualification pour l’Europa League. Reste maintenant à briller. Et comme l’a clairement affiché Pablo Longoria, c’est l’objectif.

« Jouer les premiers rôles »