OM : Un destin à la Bielsa avec Sampaoli ? La réponse de Mandanda !

Publié le 6 août 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que beaucoup font le rapprochement entre Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli, Steve Mandanda a rassuré ceux qui peuvent craindre le pire.

Du côté de l’OM, si Marcelo Bielsa n’est resté qu’un an, il a tout de même laissé une trace immense grâce notamment à un jeu porté sur l’offensif. Toutefois, avec cette façon de jouer, les Phocéens se sont rapidement usés et écroulés au fil de la saison. Doit-on alors craindre la même chose avec l’OM version Jorge Sampaoli ? Alors que les deux entraîneurs argentins sont annoncés comme très proches dans leur philosophie. Pour autant, les choses seraient tout de même différentes.

« Avec Bielsa, c’était ainsi et pas autrement… »