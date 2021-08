Foot - OM

Ligue 1 : L’OM champion de France, la (très) grosse cote !

Publié le 6 août 2021 à 17h25 par La rédaction

La Ligue 1 reprend enfin ses droits ! Et si le PSG part une nouvelle fois dans la peau du grand favori, notre pronostic pour cette saison 2021-2022 ira vers… l’OM ! C’est la grosse cote de notre partenaire, Barrière Bet.

Il n’y a pas match au rayon des cotes proposées par notre partenaire, Barrière Bet . Le PSG est une nouvelle fois le grand favori des bookmakers, très peu d’intérêt de miser sur un nouveau sacre de la bande à Neymar, d’autant plus si Lionel Messi débarque ! Pour cette saison 2021-2022, placée sous le signe du panache, Le 10 Sport vous recommande plutôt l’audace et la très belle cote d’une équipe qui inspire et fait lever les foules. Celle de Jorge Sampaoli, qui a repris l’OM depuis plusieurs mois et dont le mercato estival a de quoi faire saliver… La cote de l’OM ? 14 !

Paris peut encore craquer

Battu par le LOSC la saison dernière, le PSG n’a pas l’air de se soucier de cette impasse sur la Ligue 1. Clairement, la priorité des Qataris s’appelle « Ligue des Champions ». C’est le Graal absolu, quitte à délaisser le titre de champion de France. Et sur une année 2022 marquée par la Coupe du Monde au Qatar, Doha voudra plus que jamais gagner la Coupe d’Europe. Voilà pourquoi l’OM a une chance en Ligue 1. Et voilà pourquoi votre pari sur une cote à 14 a de quoi passer. 50 euros placés sur ce pari, c’est 700 euros de gains ! Avec un Sampaoli déchainé, un Payet au sommet de son art et des recrues totalement bouillantes, la mayonnaise peut vite prendre et marcher sur la Ligue 1. Et dans un contexte où les équipes vont retourner dans des stades de plus en plus remplis, le Vélodrome redeviendra plus que jamais une arme...