Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Guendouzi envoie un message très fort aux supporters !

Publié le 12 juillet 2021 à 1h15 par B.C.

Désormais à l’OM, Matteo Guendouzi ne cache pas son impatience de découvrir le Vélodrome dans la peau d’un joueur marseillais.

Comme vous l’avait indiqué le10sport.com dès le mois de mai, Matteo Guendouzi a fait son arrivée à l’OM. Désireux de renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a donc réalisé un joli coup avec la venue du milieu français sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Présent sur la chaîne Twitch de l’OM ce dimanche, Matteo Guendouzi a confirmé que l’offre marseillaise avait rapidement eu sa préférence : « La réflexion n’a pas été longue. À partir du moment où j’ai pu avoir la chance de discuter avec le coach et le président, mon choix s’est directement porté vers l’Olympique de Marseille. (…) Peu importe les autres sollicitations, mon choix c’était l’OM et rien d’autre . »

« Le Vélodrome ? C’est quelque chose à laquelle je pense tous les jours »