Mercato - OM : Une offre de Longoria dans ce dossier à 40M€ ? La réponse !

Publié le 12 juillet 2021 à 0h15 par B.C.

Annoncé dans le viseur de l’OM avant l’ouverture du mercato estival, Alex Moreno appartient toujours au Betis Séville. Il faut dire que le club espagnol n’aurait pas reçu beaucoup d’offres pour son joueur…

Avec les arrivées de Gerson, Konrad de la Fuente, Cengiz Ünder, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi et Pau Lopez, l’Olympique de Marseille se montre très actif dans ce marché des transferts, et ce n’est pas fini. D’autres renforts sont attendus dans la cité phocéenne, à l’instar de Luan Peres et William Saliba. Il y a quelques mois, le nom d’Alex Moreno était également ressorti à l’approche du mercato estival. Le profil du latéral gauche aurait en effet retenu l’attention de Pablo Longoria avant la prolongation de Jordan Amavi, désormais lié à l’OM jusqu’en 2025. Mais qu’en est-il depuis de la piste Moreno ?

Aucune offre de l’OM pour Alex Moreno ?