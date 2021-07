Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme sortie de Guendouzi sur son arrivée à Marseille !

Publié le 11 juillet 2021 à 18h45 par La rédaction

Arrivé à l’OM en provenance d’Arsenal pour au moins un an, Matteo Guendouzi devrait être un élément-clé du projet marseillais entamé par Pablo Longoria. Le milieu de terrain français s’est exprimé sur son arrivée à l’OM et son choix facile à faire.

C’est officiel depuis quelques jours, Matteo Guendouzi sera bien un joueur de l’OM la saison prochaine et évoluera sous les ordres de Jorge Sampaoli. Le milieu de terrain français est prêté par Arsenal pour un an, mais pourrait rester à l’OM sur le long terme s’il est performait la saison prochaine grâce à une option d'achat estimée à 10M€. Alors que Marseille dispute ce dimanche un match amical contre Sète, Matteo Guendouzi s’est exprimé sur son choix de rejoindre l’OM.

« La réflexion n’a pas été longue »