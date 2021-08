Foot - OM

OM : La désillusion de Rongier après Bordeaux !

Publié le 15 août 2021 à 23h50 par La rédaction

Tenu en échec par Bordeaux malgré deux buts d’avance, l’OM n’a pas profité des défaites de ses concurrents dans la course au podium. Après la rencontre, Valentin Rongier n’a pas caché sa déception.