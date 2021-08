Foot - OM

OM - Bordeaux : La folie Sampaoli pour mettre à terre les Girondins ?

Publié le 14 août 2021 à 11h00 par La rédaction mis à jour le 14 août 2021 à 11h12

Auteur de début enflammé en Ligue 1, l’OM de Jorge Sampaoli pourrait poursuivre, ce week-end. Dans un Vélodrome bouillant, Le 10 Sport vous conseille de parier sur un succès phocéen. Et sur un buteur nommé… De La Fuente !

Au jeu des pronostics du début de saison, Le 10 Sport a choisi son camp. Avec notre partenaire, Barrière Bet , c’est la très belle cote à 14 de l’OM champion de France qui a retenu notre attention. C’était avant de savoir que Lionel Messi arrivait au PSG… Mais la première sortie de l’OM dans cette saison 2021-2022 confirme que cette équipe a du potentiel, une âme et quelque chose de spécial. Menés au score par des Montpelliérains ultra efficaces, les Marseillais ont renversé la table pour s’imposer 2-3, avec un doublé de Payet et les premières émotions d’une saison qui démarre sur les chapeaux de roue.

Retrouvailles avec le Vélodrome !