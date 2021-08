Foot - OM

Nice - OM : Deux joueurs de l'OM agressés, les images chocs !

Après les incidents qui ont eu lieu lors du match entre Nice et l’OM, trois joueurs marseillais sont revenus dans le vestiaire avec des marques dues aux affrontements sur la pelouse.

C’est à 15 minutes de la fin du match entre l’OGC Nice et l’OM que la rencontre a dégénéré. Après avoir reçu une bouteille dans le dos, Dimitri Payet a renvoyé le projectile dans la tribune, ce qui a déclenché un envahissement de terrain. Plusieurs affrontements ont eu lieu entre supporters et joueurs, ce qui a provoqué les blessures de trois Marseillais. Comme l’a expliqué Prime Video Sport , Mattéo Guendouzi et Luan Peres auraient des marques de strangulation, alors que Dimitri Payet serait marqué jusqu’au sang à cause du projectile reçu.