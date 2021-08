Foot - OM

OM : Un ancien du club s'enflamme pour Payet !

Publié le 22 août 2021 à 15h40 par La rédaction

L'OM réalise des débuts enthousiasmants offensivement mais inquiétants défensivement. Avant le match face à Nice, Renato Civelli a donné son avis sur l'équipe.