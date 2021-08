Foot - OM

OM - Polémique : Le maire de Marseille prend position après les débordements !

Publié le 23 août 2021 à 0h30 par H.G. mis à jour le 23 août 2021 à 0h31

Alors que le match opposant l’OGC Nice à l’OM a été interrompu, le maire de Marseille a félicité les joueurs phocéens pour leur décisions de ne pas reprendre la rencontre.

« On a décidé de ne pas reprendre le match pour la sécurité de nos joueurs. C'est déjà la deuxième fois, on a vécu ça à Montpellier, on a décidé de reprendre là-bas. Ce qu'il s'est passé aujourd'hui est complètement inacceptable », a expliqué Pablo Longoria à RMC Sport pour justifier le fait que les joueurs de l’OM aient décidé de ne pas revenir sur la pelouse après plus d’une heure d’interruption. En effet, à la suite de violentes échauffourées entre supporters niçois et joueurs marseillais, les hommes de Jorge Sampaoli ont choisi de ne pas revenir sur la pelouse, considérant que leur sécurité ne pouvait pas être assuré. En l’état, l’OGC Nice a donc remporté cette victoire sur tapis vert.

« Fier de mon équipe qui ne s’est pas prêtée à cette mascarade »