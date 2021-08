Foot - OM

OM - Polémique : Montpellier, Nice… Le ras-le-bol de Mandanda suite aux incidents !

Publié le 23 août 2021 à 22h30 par Th.B.

Pour la deuxième fois en trois journées de Ligue 1, les joueurs de l’OM ont été victimes de jets de projectiles dimanche soir à Nice. De quoi inciter Steve Mandanda à pousser un coup de gueule.

Alors qu’il ne restait que quinze minutes de jeu dans le temps réglementaire de OGC Nice-OM, la rencontre a dégénéré en raison d’un projectile lancé par les supporters niçois à l’encontre de Dimitri Payet. Résultat ? Le meneur de jeu olympien a riposté en renvoyant la bouteille d’où elle venait et a engendré un envahissement de terrain. Des débordements au cours desquels plusieurs joueurs ont été blessés que ce soit du côté de l’OM ou de l’OGC Nice. « Choqués » , comme Steve Mandanda l’a bien souligné aux médias du club phocéen, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont refusé de reprendre la rencontre, ne se sentant pas en sécurité alors que c’était dimanche soir déjà la deuxième fois en trois matchs cette saison que le groupe marseillais a été victime de jets de projectiles pendant les rencontres comme le portier de l’OM a tenu à le souligner.

« On s'est retrouvé déjà à Montpellier avec Val qui a été touché ensuite à Nice… »