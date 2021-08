Foot - OM

OM - Polémique : L’énorme témoignage de Mandanda après la bagarre de Nice !

Publié le 23 août 2021 à 13h30 par G.d.S.S.

Très marqué par les événements qui se sont déroulés dimanche soir lors de la rencontre entre l’OGC Nice et l’OM, Steve Mandanda a livré sa version des faits. Et le capitaine marseillais fustige plus que jamais les supporters adverses…

Les images sont encore bien présentes dans les esprits ce lundi, et le dossier n’a pas fini de faire couler beaucoup d’encre : lors de la rencontre de championnat entre l’OGC Nice et l’OM dimanche soir, Dimitri Payet a reçu un projectile en provenance d’une tribune des supporters niçois, et l’international français, sous le coup de la colère, a riposté. Un geste d’humeur qui a ensuite provoqué un envahissement de la pelouse et une bagarre générale à laquelle se sont mêlés joueurs, supporters et membres des deux staffs. Steve Mandanda, le capitaine de l’OM, prend la parole sur le site officiel de son club et livre sa version des faits.

« On est clairement choqués »

« On est très clairement choqués, choqués par ce qu'il s'est passé. C'est pour nous quelque chose d'inadmissible que les supporters puissent rentrer comme cela sur le terrain. (...) Ce que j'ai dit au délégué ? Tout simplement que pour nous, en tant que joueurs, notre sécurité n'y était pas (...) Les arbitres étaient d'accord avec nous pour interrompre le match car eux aussi estimaient que la sécurité n'y était pas. Mais le délégué nous a répondu que par rapport à la discussion avec le préfet et les services de police, ils estimaient que c'était possible. Mais comme je leur ai dit, "vous n'avez pas vécu ce que l'on a vécu sur le terrain..." », lâche Steve Mandanda, visiblement marqué par ces évènements.

