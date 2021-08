Foot - OM

OM - Polémique : Le gouvernement prend position après les incidents de Nice !

Publié le 23 août 2021 à 12h00 par G.d.S.S. mis à jour le 23 août 2021 à 12h03

Alors que la rencontre entre l’OGC Nice et l’OM dimanche soir a été marquée par de débordements entre supporters, joueurs et membres de staff, la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu a défendu les joueurs marseillais.

C’était chaud dimanche soir à Nice ! Lors de la rencontre de championnat qui opposait les Aiglons à l’OM, Dimitri Payet a été victime de jets de projectile, et les choses se sont envenimées lorsque le milieu offensif marseillais a répondu aux supporters niçois en leur lançant à son tour une bouteille d’eau. S’en est alors suivie une bagarre générale, et le match n’a jamais repris. Interrogée à ce sujet ce lundi matin au micro de BFM TV , la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu a pris position en défendant les joueurs de l’OM.

« Encore heureux qu’ils se soient défendus »