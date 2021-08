Foot - OM

OM - Polémique : Les incroyables explications de Jean-Pierre Rivère !

Publié le 23 août 2021 à 8h30 par T.M.

Ce dimanche, la rencontre entre l’OGC Nice et l’OM a connu un incroyable scénario. Après ce match, Jean-Pierre Rivère s’est d’ailleurs présenté devant les journalistes pour s’expliquer.

Pour cette dernière rencontre de la 3ème journée de Ligue 1, l’OGC Nice recevait l’OM. Une rencontre qui a totalement dégénérée. Alors que les Aiglons menait au score grâce à Dolberg, le match a été interrompu suite à des débordements des supporters niçois sur Dimitri Payet. Les choses se sont ensuite envenimées et de chaque côté, des joueurs ont été blessées. Interrompue, la rencontre devait reprendre, l’OM n’a pas souhaité. Une décision forte de la part des Phocéens expliquée par Pablo Longoria. Et Jean-Pierre Rivère, président de l’OGC Nice, a lui aussi voulu s’expliquer.

« Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la réaction de deux Marseillais »