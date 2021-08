Foot - OM

OM - Polémique : Nouvelles révélations sur les interpellations à Nice !

Publié le 23 août 2021 à 11h00 par La rédaction

À la suite des affrontements survenus pendant le match entre Nice et l'OM, plusieurs personnes ont été arrêtées par les forces de l'ordre, dont des mineurs.

Il ne restait qu’une quinzaine de minutes avant la fin de la rencontre opposant l’OGC Nice à l’OM dimanche soir, lorsque la pelouse de l’Allianz Riviera s’apprête à vivre une scène de chaos. Après une réponse de Dimitri Payet, qui était la cible de jets de projectiles, des supporters niçois parviennent à accéder au terrain pour en venir aux mains avec des agents de sécurité, joueurs et membre du staff marseillais. Des images inadmissibles.

Trois mineurs interpellés