OM - Polémique : Riolo envoie un énorme message à Payet après les incidents à Nice !

Publié le 23 août 2021 à 10h45 par A.M.

Visé par plusieurs jets de projectiles, Dimitri Payet a été touché au dos dimanche soir sur la pelouse de l'Allianz Riviera. Pour Daniel Riolo, le numéro 10 de l'OM aurait dû quitter la pelouse.

Dimanche soir à Nice, la soirée a viré au cauchemar. En effet, victime de plusieurs jets de projectile, Dimitri Payet a été touché au dos par une bouteille lancée par un supporter présent dans les tribunes de l'Allianz Riviera. Excédé par la situation, le numéro 10 de l'OM a répliqué en renvoyant la bouteille dans les tribunes ce qui a déclenché la colère d'une partie des Ultras niçois qui ont envahi la pelouse pour en découdre avec les joueurs marseillais. Excédé par ces évènements, Daniel Riolo défend Dimitri Payet et estime même qu'à sa place, il aurait immédiatement quitté la pelouse.

«A la place de Payet, je serai parti»